Полицейские смогут наказывать псковичей за нарушение тишины и покоя в ночное время

11:49, 26 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в двух чтениях законопроект, позволяющий полицейским наказывать за нарушения, предусмотренные региональным законом об административных правонарушениях. Об этом с 20-й сессии облсобрания, которая проходит сегодня, 26 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект направлен на устранение противоречий, препятствующих заключению соглашения между администрацией Псковской области и МВД России о делегировании полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом «Об административных правонарушениях на территории Псковской области.

В настоящее время к полномочиям полиции могут быть отнесены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.14, 2.30 Закона. В ранее действующей редакции закона полномочия должностных лиц администрации Псковской области по составлению протоколов об административных правонарушениях по данным статьям отсутствовали и, соответственно, не могли быть переданы в полицию. Теперь полномочия должностных лиц администрации Псковской области, установленные пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Закона, по составлению протоколов об административных правонарушениях, будут дополнены.

Отметим, в действующей редакции Закона привлечению к ответственности по статье 2.2 Закона Псковской области от 04.05.2003 №268-ОЗ с учетом изменений внесенных 06.06.2015 (№1548-ОЗ) за нарушение тишины и покоя в ночное время подлежат граждане, совершившие такие действия исключительно в многоквартирных домах. Пункт «б» примечаний к данной статье устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в определенное время путем использования пиротехнических средств (петард, ракетниц и других).

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» наступает административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности», отнесенной к компетенции МЧС России. Принятым законопроектом исключены полномочия, дублирующие федеральное законодательство, - пункт «б» примечания к статье 2.2 Закона «Совершение в многоквартирных домах действий, нарушающих тишину и покой граждан».

Напомним, ранее члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского облсобрания депутатов единогласно поддержали данный законопроект.