Величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год утвердили депутаты

11:48, 26 апреля 2018, ПАИ

Величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что прожиточный минимум предложено установить в размере 8 тыс. 726 рублей.

Добавим, что прокуратура региона ранее дала отрицательное заключение на данный законопроект из-за отсутствия в нем конкретных расчетов.