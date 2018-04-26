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Общество

Фонд оплаты труда помощников депутатов увеличен в Псковской области

Фонд оплаты труда депутатских помощников увеличен в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на 20-й сессии 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Месячный фонд оплаты труда помощников депутата регионального парламента установлен в размере трети ежемесячного денежного вознаграждения парламентария, осуществляющего свою деятельность на профессиональной постоянной основе. В настоящее время он составляет 19 тысяч 200 рублей. 

Принимая во внимание требование Трудового кодекса РФ о выплате заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда и установление нового размера МРОТ с 1 мая (11 тысяч 163 рубля), месячный фонд оплаты труда помощников предложено установить в размере двух МРОТ (22 тысячи 326 рублей). Отмечается, что это позволит обеспечить приведение ныне действующих трудовых договоров помощников депутатов, для которых Собрание является основным местом работы, в соответствие с требованиями ТК РФ. Предусматривается, что депутат самостоятельно определяет число своих помощников, работающих на оплачиваемой основе в пределах месячного фонда оплаты их труда.

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