XV Псковская парусная регата пройдёт в Кривске 9-13 июня

12:13, 26 апреля 2018, ПАИ

Международные соревнования по парусному спорту «XV Псковская парусная регата» пройдут в поселке Кривск 9-13 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Как отмечается на сайте соревнований, торжественное открытие XV Псковской парусной регаты запланировано на 10 июня в 12:00. Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.

С 9 по 13 июня пройдёт Российский этап Кубка Европы «Russia Euro Micro Cup 2018 Pskov» Международной Ассоциации класса яхт «Микро» с участием команд из 9 стран (Россия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Литва, Казахстан, Польша, Германия, Франция). Количество участников составит не менее 60 человек на 20 яхтах.

Не менее 20 человек примут участие в Этапе Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской Cборной команды России.

Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт соберут порядка 60 человек, а Региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт - 40 участников.

Кроме того, с 10 по 13 августа состоится этап Кубка России в классе яхт «SB20» (новый динамично развивающийся международный класс гоночных килевых яхт). В нём примут участие порядка 60 человек на 10 яхтах.

С 16 по 20 августа запланированы международные юношеские соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» с участием юных яхтсменов из 4-х стран – России (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Великий Новгород, Псков, Тверь, Тотьма), Белоруссии (Минск и Браслав), Эстонии (Таллин, Тарту и Нарва), Латвии (Рига). Количество участников составит не менее 80 человек.

Отметим, на заседании президиума Генеральной Ассамблеи международной Ассоциации класса яхт «Микро», состоявшемся 25-го января в польском городе Щецин, Псков получил поддержку для проведения Чемпионата мира в классе яхт «Микро» в 2021-м году.