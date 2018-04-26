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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию запланированы в себежском посёлке Идрица

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Идрице в Себежском районе 19 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

На сайте клуба спортивного ориентирования «Русь» отмечается, что соревнования проводятся с целью привлечения трудящихся и учащейся молодежи Псковской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, дальнейшего их развития, увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста, популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и доступных видов спорта.

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