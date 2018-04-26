Небольшие дожди и до +14 градусов ожидаются в Псковской области 27 апреля

17:33, 26 апреля 2018, ПАИ

27 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +9 до +14. Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.