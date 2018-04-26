Представители ОНФ в Псковской области продолжают мониторинг благоустроенных дворовых территорий

13:26, 26 апреля 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области продолжают мониторинг дворовых территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе рейда эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды проинспектировали 13 дворовых территорий многоквартирных домов в областном центре, где были проведены работы в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в регональном отделении ОНФ.

Общественники осмотрели дворы по улице Л. Поземского, 83, 85, 87, 89, проспекту Энтузиастов, 9, улице Генерала Маргелова, 11, улице Коммунальной, 42, переулку Машиниста, 9, улице Киселева, 18, улице Р. Люксембург, 23, улице Конной, 5, улице Народной, 39. Активисты ОНФ провели фотофиксацию состояния дворовых территорий и, пообщавшись с собственниками жилья, зафиксировали ряд нарушений исполнения проекта.

«Ни в одном из указанных дворов мы не обнаружили завезенного и уложенного на зеленые зоны слоя плодородной земли, указанного в контракте. Жильцы дома на улице Киселева, 18, обратили внимание на нераспределенную кучу земли. Во дворе дома на улице Коммунальной, 42, вместо заявленных четырех искусственных неровностей мы обнаружили всего две. Во дворах на улице Л. Поземского, 83, 85, 87, 89, по условиям контракта должны были быть проведены работы по асфальтированию, по замене бордюрного камня. Мы увидели новый асфальт, а рядом с домом №83 кучу извлеченных старых бордюрных камней, при этом новых бордюрных камней в данных дворах не установлено. Во дворе на проспекте Энтузиастов, 9, вырезан фрагмент нового асфальта и бордюра и засыпан щебенкой», – рассказал активист регионального отделения Народного фронта Сергей Лазученков.

Во дворе на улице Народной, 39, общественники зафиксировали исправленный дефект: в ходе первичной проверки жильцы пожаловались на выступающие над поверхностью асфальтового покрытия люки. После обращения общественников в контрольно-надзорные органы проведены соответствующие работы.

«Практически на всех проверенных объектах мы выявили, что не залиты бетонной смесью стыковочные щели между установленными бордюрными камнями. Кроме того, во дворе в переулке Машиниста, 9, расстояние между некоторыми бордюрными камнями парковочного кармана в торце дома достигает 10 см», – отметил Лазученков.

Стоит отметить, что работы по благоустройству указанных дворов в Пскове, включенных в программу в 2017 году, были затянуты. К окончанию срока исполнения работ 31 октября 2017 года из тринадцати дворов было отремонтировано только три, по остальным сроки передвигались и ремонтные работы велись при неблагоприятных погодных условиях. «При таком подходе страдает качество работ. Реализация госпрограмм по благоустройству должна идти активно и без срыва сроков», – отметил Лазученков.

Результаты очередного мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пскова в 2017 году и просьбу об устранении последствий некачественных ремонтных работ активисты ОНФ направили в администрацию муниципалитета.

В текущем году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Псковской области предусмотрено более 147 млн руб. В план благоустройства вошли 97 дворов, 5 парков и 32 общественные территории.