0
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
Еще новости
  • Коротко
Политика

Голосование по месту нахождения на выборах губернатора поддержали депутаты Псковского облсобрания

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Избирательный кодекс Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии регионального парамента, которая проходит сегодня, 26 апреля. Поправки предусматривают новый механизм реализации избирательных прав граждан на выборах губернатора Псковской области – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, при проведении выборов губернатора Псковской области избирателю, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, предоставляется право подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям на выборах губернатора Псковской области применяться не будут.

На основании норм Федерального закона проектом закона вносятся изменения, касающиеся порядка и условий уточнения перечня и границ избирательных участков. Дополнительно предусматривается возможность уточнения перечня и границ избирательных участков в целях: разукрупнения избирательных участков до полутора тысяч избирателей; увеличения максимальной численности избирателей на избирательном участке до трех тысяч; обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования. При этом решение об уточнении перечня участков или их границ в указанных случаях может быть принято не чаще чем один раз в пять лет. Решение об уточнении перечня избирательных участков и их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования.

Кроме того, законопроектом уточнен порядок проставления подписи в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Определено, что адрес места жительства избирателя в подписном листе может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Соответствующие поправки внесены в формы подписных листов.

Председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Владимир Яников отметил, что комитет рекомендует принять данный законопроект.

Несколько депутатов высказались против внесения изменений в избирательное законодательство перед выборами. «Я обращаю ваше внимание, что это делается накануне выборов губернатора», - заявил лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Лидер псковских коммунистов Петр Алекссенко также высказался против принятия законопроекта: «В то же время у нас будут выборы глав в 7 районах и может возникнуть путаница». «Нужно поработать над избирательным кодексом и четко все прописать, чтобы потом меньше вносить измений», - отметил он.

В свою очередь депутат областного Собрания от «Единой России» Виктор Остренко напомнил, что эта новация в федеральном избирательном законодательстве появилась перед выборами президента РФ. «Тогда я воспользовался этим правом и проверил, как работает сама система. Могу заверить, что с точки зрения личного опыта система работает», - подчеркнул он.

В результате большинством голосов, при 30 «за», 9 «против» и 1 воздержавшемся, депутаты приняли поправки.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы губернатора - 2018
В Избирательный кодекс Псковской области внесут изменения, касающиеся выборов губернатора Михаил Иванов рассказал о предстоящих в Псковской области избирательных кампаниях Псковские коммунисты определятся с кандидатом в губернаторы 10 июня Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области Антон Минаков готов баллотироваться на пост псковского губернатора Заявка на победу Александр Машкарин: Это была самая плотная предвыборная кампания по контенту, содержанию и вниманию к СМИ Глава псковского штаба Собчак заявил о намерении баллотироваться в губернаторы МЧС: Все избирательные участки в Псковской области приведены в пожаробезопасное состояние
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область

Идет загрузка...