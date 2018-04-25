Голосование по месту нахождения на выборах губернатора поддержали депутаты Псковского облсобрания

12:44, 26 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Избирательный кодекс Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии регионального парамента, которая проходит сегодня, 26 апреля. Поправки предусматривают новый механизм реализации избирательных прав граждан на выборах губернатора Псковской области – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, при проведении выборов губернатора Псковской области избирателю, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, предоставляется право подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям на выборах губернатора Псковской области применяться не будут.

На основании норм Федерального закона проектом закона вносятся изменения, касающиеся порядка и условий уточнения перечня и границ избирательных участков. Дополнительно предусматривается возможность уточнения перечня и границ избирательных участков в целях: разукрупнения избирательных участков до полутора тысяч избирателей; увеличения максимальной численности избирателей на избирательном участке до трех тысяч; обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования. При этом решение об уточнении перечня участков или их границ в указанных случаях может быть принято не чаще чем один раз в пять лет. Решение об уточнении перечня избирательных участков и их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования.

Кроме того, законопроектом уточнен порядок проставления подписи в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Определено, что адрес места жительства избирателя в подписном листе может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Соответствующие поправки внесены в формы подписных листов.

Председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Владимир Яников отметил, что комитет рекомендует принять данный законопроект.

Несколько депутатов высказались против внесения изменений в избирательное законодательство перед выборами. «Я обращаю ваше внимание, что это делается накануне выборов губернатора», - заявил лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Лидер псковских коммунистов Петр Алекссенко также высказался против принятия законопроекта: «В то же время у нас будут выборы глав в 7 районах и может возникнуть путаница». «Нужно поработать над избирательным кодексом и четко все прописать, чтобы потом меньше вносить измений», - отметил он.

В свою очередь депутат областного Собрания от «Единой России» Виктор Остренко напомнил, что эта новация в федеральном избирательном законодательстве появилась перед выборами президента РФ. «Тогда я воспользовался этим правом и проверил, как работает сама система. Могу заверить, что с точки зрения личного опыта система работает», - подчеркнул он.

В результате большинством голосов, при 30 «за», 9 «против» и 1 воздержавшемся, депутаты приняли поправки.