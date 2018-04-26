«Горячая линия» открывается в Государственной инспекции труда в Псковской области

12:48, 26 апреля 2018, ПАИ

В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, в Государственной инспекции труда в Псковской области открывается телефонная «горячая линия» для работников и работодателей с целью оказания им консультационной помощи по охране труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в инспекции, «горячая линия» будет работать с 26 по 28 апреля по номеру 51-00-13.

Специалисты отдела охраны труда ответят на вопросы по организации системы охраны труда в организации, проведения обучения по охране труда, о процедуре специальной оценки условий труда, о расследовании несчастного случая на производстве, о компенсациях работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.