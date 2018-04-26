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Общество

За гибель пассажира в ДТП в Печорском районе будут судить водителя переполненного микроавтобуса

В Печорский районный суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который, управляя переполненным микроавтобусом, попал в аварию, ставшую смертельной для одного из пассажиров.   Об этом Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района.

В ходе следствия установлено, что вечером 2 декабря 2016 года водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» перевозил 10 человек, вопреки тому, что данный автомобиль вмещает  не более 8 человек. Двигаясь со скоростью около 80 километров в час, водитель микроавтобуса неверно оценил фактически сложившуюся дорожную ситуацию и совершил столкновение с задней частью полуприцепа грузовой автомашины «МАН», которая ехала в попутном направлении со скоростью не более 15 километров в час.

В результате ДТП два пассажирка микроавтобуса получили ранения, один из них скончался.

Таким образом, своими неосторожными действиями, выразившимися в грубом нарушении Правил дорожного движения, водитель микроавтобуса совершил преступление по части 3 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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