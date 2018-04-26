Пенсионеры из 17 районов Псковской области состязались в компьютерном многоборье

13:00, 26 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в онлайн-формате прошел IV региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер для жизни». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, в состязаниях, проходивших также в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», приняли участие 25 пенсионеров из 17 районов области. Все они - выпускники курсов компьютерной грамотности и слушатели «Университета третьего возраста».

Согласно условиям конкурса, участвовали в нём мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше.

Оценивали работы члены конкурсной комиссии - директор ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрий Лобарев (председатель жюри), заместитель управляющего региональным Отделением ПФР Дмитрий Яковлев, начальник отдела Главного Государственного управления социальной защиты Псковской области Ирина Мозгачева, начальник отдела профориентации и профессионального обучения Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Галина Самсонова, волонтер местного отделения Союза пенсионеров России города Пскова Людмила Небеева.

По условиям проведения конкурса в ходе первого этапа конкурсанты должны были представить в конкурсную комиссию свои презентации на тему «Путешествие по родному краю» или «Мое хобби или увлечение».

Второй этап состязаний предусматривал выполнение заданий участниками дистанционно за компьютерами в учреждениях ПФР области. Испытания для конкурсантов из Пскова и Псковского района проходили в региональном Отделении Пенсионного фонда РФ. На местах во всех районных Управлениях Пенсионного фонда пожилые люди выполняли задания, присланные по электронной почте.

В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, конкурсанты боролись за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий. Участники чемпионата отвечали на вопросы из Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через поисковую систему Яндекс.

По итогам конкурса в номинации «Уверенный пользователь» лучшими признаны Светлана Нисаева (Новосокольники), Галина Андреева (Красногородск), Виктор Ефимов (Опочка). В номинации «Начинающий пользователь» победили Тамара Яковлева (Пустошка), Людмила Костромина (Дно) и Татьяна Андреева (Остров).

Победителям в областном конкурсе представится возможность защищать регион на VIII Всероссийском Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится с 5 по 8 июня в городе Пятигорске.

Псковская область представит команду в составе 2-х человек (мужчина и женщина). Один из них должен представлять по уровню своей подготовленности категорию «Уверенный пользователь», второй – «Начинающий пользователь».

Организаторы соревнований - администрация Псковской области, региональное отделение «Союза пенсионеров России» и Отделение ПФР по Псковской области.