Бесплатный показ фильма с Фарерских островов «Мечты у моря» состоится в Пскове

13:26, 26 апреля 2018, ПАИ

19 мая в 20:00 в рамках совместной акции «Ночь искусств» Театрально-концертной дирекции и творческого объединения «Четыре согласных» на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина покажут полнометражную драму с Фарерских островов «Мечты у моря» на языке оригинала с русскими субтитрами. Как сообщили Псковскому агентству информации в дирекции, фильм режиссёра Сакариса Стоура с архипелага на краю Земли до этого видели только в Москве и Санкт-Петербурге.

О сюжете фильма в пресс-службе дирекции рассказали: «На одном из далеких островов посреди Атлантического океана юная Эстер живет жизнью, где один день похож на другой, тихо подчиняясь воле своих набожных родителей. Однажды в воскресной школе она встречает бунтарку Рагну, недавно переехавшую в город вместе со страдающей алкоголизмом матерью и восьмилетним братом. В Рагне Эстер видит образец для подражания, еще не подозревая, что сама Рагна находит в Эстер и ее отце то же самое. Противоположности притягиваются. Девочки становятся подругами и проводят летние ночи, мечтая о другой жизни. Вместе они мечтают о том, чтобы сбежать от царящей на острове обыденности. Но лето на островах, как и счастье, длится недолго. Вскоре реальность берет верх над девичьими грезами. Они осознают, что на самом деле бегут не от жизни, а от самих себя».

«Мечты у моря» - это история о любви и борьбе, о поисках себя и непреодолимом желании вырваться из закоснелой рутины маленького острова», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

«Мы стремились показать зрителям во всем мире, что есть истории, которые находят отклик в любой точке земного шара, даже на маленьком острове, в краю с населением всего 50 тысяч человек», – отметил Сакарис Стоура.

Увидеть фильм можно будет 19 мая. Вход - бесплатный (пригласительные выдают в кассе театра). Также псковичи смогут расспросить из первых уст о жизни на Фарерах молодого музыканта Ханса Андриаса Якобсена, живущего в маленьком портовом городе Клаксвуйк. В 18:00 он даст концерт в Городском культурном центре.

Закончится «Ночь искусств» концертом классической музыки - в Псковской областной филармонии в 22:00 прозвучит «Музыка в ночи» Людвига ван Бетховена, Эдварда Грига и Жоржа Бизе.