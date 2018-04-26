Оценку имущества граждан незаконно требовала администрация Печорского района

13:42, 26 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура Печорского района опротестовала административный регламент признания граждан малоимущими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в муниципальном жилом фонде в районе. Этот документ был утвержден постановлением администрации Печорского района от 5 мая 2015 года № 09-н.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, регламент предусматривал, что в целях признания малоимущим и постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях заявитель прилагает к письменному обращению, в том числе, отчеты об оценке находящегося в собственности заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению имущества, составленные в соответствии с законодательством об оценочной деятельности не ранее шести месяцев до даты подачи заявления о признании граждан малоимущими.

Однако действующим федеральным и областным законодательством установлено, что одновременно с заявлением о признании граждан малоимущими должен быть представлен, в том числе, расчет стоимости находящегося в собственности заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина имущества. В случае несогласия с представленным расчетом стоимости имущества орган, осуществляющий постановку на учет вправе провести оценку имущества в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. В соответствии со статьей 10 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки производится на платной (возмездной) основе.

Таким образом, истребование органом местного самоуправления отчета об оценке находящегося в собственности заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина, выполненного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности является коррупциогенным фактором, предусмотренным пунктом «а» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010, а именно - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям.

На основании изложенного, прокуратура района вынесла протест на данный нормативный правовой акт, который рассмотрен и удовлетворен.