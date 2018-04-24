Выставка Эрнста Бессмертных откроется в Куньинском районе 1 мая

15:07, 26 апреля 2018, ПАИ

Выставка живописи самодеятельного художника Эрнста Бессмертных «И моя Псковщина» откроется 1 мая во флигеле Музея-усадьбы М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Эрнст Бессмертных – член Союза журналистов СССР, действительный член Академии педагогических и социальных наук.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Телефон: 8(81149) 31-140. E-mail: musorga@yandex.ru.