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Культура

Выставка Эрнста Бессмертных откроется в Куньинском районе 1 мая

Выставка живописи самодеятельного художника Эрнста Бессмертных «И моя Псковщина» откроется 1 мая во флигеле Музея-усадьбы М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Эрнст Бессмертных – член Союза журналистов СССР, действительный член Академии педагогических и социальных наук.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника,  с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Телефон: 8(81149) 31-140. E-mail: musorga@yandex.ru.

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