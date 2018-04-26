Протест прокурора о сроке действия потребительской корзины отклонило Псковское облсобрание

14:06, 26 апреля 2018, ПАИ

На сессии 26 апреля депутаты Псковского областного Собрания отклонили протест прокурора Псковской области Сергея Белова на пункт 4 постановления регионального парламента от 28 марта 2013 года № 413 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Псковской области». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, протест касался срока действия потребительской корзины.

Представитель прокуратуры пояснил, что по федеральному законодательству, потребительская корзина не может действовать дольше 5 лет. Вместе с тем, пункт 4 постановления Псковского областного собрания, указывает, что региональная корзина действует 8 лет, что противоречит требованиям закона. Прокуратура предложила привести пункт 4 в соответствие с законодательством и принять новую потребительскую корзину.

«Продлив корзину на три года, вы констатируете, что за 5 лет в области по тарифам, по социальным услугам ничего не произошло. Думаю, ваши избиратели вас не поймут», - заявил представитель прокуратуры.

Во время обсуждения вопроса депутат Виктор Дуля выразил сожаление о том, что псковская потребительская корзина «остаётся на прежнем уровне». «Она просто даёт людям возможность не умереть. А то, что мы продлеваем действие набора еще на три года, говорит о нашей неспособности встать на путь развития. К тому же мы слишком вольно стали обращаться с российским законодательством. В нем четко прописано, что срок действия корзины - 5 лет. Люди видят внешнюю сторону и будут вправе задать вопросы, не вникая в объяснения и нюансы. Им важен внешний факт, зачем создавать прецедент, чтобы люди говорили, что мы никакие не народные депутаты. Если уж мы не меняем пятилетнюю корзину, так давайте закончим эту пятилетку и начнем новую. Пусть корзина будет такой же, но мы же можем открыть новую пятилетку», - предложил депутат.

«Если мы протест прокурора удовлетворим, то корзина может уменьшиться, и существенно. Вот в чем весь вопрос», - пояснил вице-спикер Собрания Александр Котов.

В результате 26 парламентариев проголосовали за отклонение прокурорского протеста.