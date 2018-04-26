12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания

14:20, 26 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания избрали 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Владимир Яников на заседании отметил, что комитет рекомендует к тайному голосованию 27 человек. Это Владимир Прокудин, Александр Лоско, Ольга Кожевникова, Александр Сотник, Тамара Шулакова, Ольга Сергеева, Александр Ефимов, Анна Войченко, Дмитрий Мариничев, Наталья Никифорова, Юрий Аронов, Вера Нечаева, Игорь Соловьев, Ольга Кутузова, Анатолий Бибаев, Семен Никонов, Ольга Василенко, Александр Бушуев, Елена Иванова, Максим Любичанковский, Анатолий Мультах, Зинаида Иванова, Валентин Костенко, Сергей Елизаров, Алексей Потемкин, Алексей Кириллов, Неля Лебедева.

Указанные кандидатуры были внесены для тайного голосования.

Результаты тайного голосования сообщил председатель счетной комиссии Алексей Севастьянов. Он отметил, что на заседании присутствовало 40 депутатов из 43. В итоге Юрий Аронов набрал 9 голосов, Анатолий Бибаев — 30, Александр Бушуев — 26, Ольга Василенко — 35, Анна Войченко — 13, Сергей Елизаров — 1, Александр Ефимов — 32, Зинаида Иванова — 38, Елена Иванова — 32, Алексей Кириллов — 33, Ольга Кожевникова — 16, Валентин Костенко — 35, Ольга Кутузова — 9, Неля Лебедева — 0, Максим Любичанковский — 3, Александр Лоско — 15, Тамара Шулакова — 2, Игорь Соловьев — 3, Александр Сотник — 6, Ольга Сергеева — 28, Владимир Прокудин — 32, Алексей Потемкин — 1, Дмитрий Мариничев — 3, Анатолий Мультах — 23, Вера Нечаева — 7, Наталья Никифорова — 36, Семен Никонов — 1,

В результате голосования 12 человек были назначены в Общественную палату области от регионального парламента:

Елена Иванова, выдвинутая Общероссийской общественной организацией содействия воспитания молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество»;

Наталья Никифорова, выдвинутая Псковским региональным отделением общественной организацией «Союз Женщин России»;

Ольга Василенко, выдвинутая Псковской областной общественной организацией «Чудской проект»;

Валентин Костенко, выдвинутый Псковской областной общественной организацией «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»);

Алексей Кириллов, выдвинутый Общественным молодежным движением «Лига молодежи Псковской области»;

Александр Ефимов, выдвинутый Псковской региональной общественной организацией «Дети войны»;

Зинаида Иванова, выдвинутая некоммерческой организацией «Псковская библиотечная ассоциация»;

Владимир Прокудин, выдвинутый Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Анатолий Бибаев, выдвинутый Псковской Региональной Общественной Организацией «Ассоциация садоводов Псковской области»;

Ольга Сергеева, выдвинутая Псковской областной общественной организацией «Союз возрождения Псковского края»;

Александр Бушуев, выдвинутый Псковской областной общественной организацией «Псковский мотоклуб «Позитивная механика»;

Анатолий Мультах, выдвинутый Автономной некомерческой организацией «Патриот».

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством в Общественную палату входят 36 человек. Помимо общественников, избранных на сессии областного Собрания, кандидатуры еще 12 членов Общественной палаты утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Оставшуюся треть изберут члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.