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Спорт

Юные шахматисты Псковской области устроят турнир 5 мая

5 мая в Опочке пройдет традиционное командное Первенство области по шахматам, посвященное Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области. 

Командные соревнования среди юношей и девушек проводятся в целях популяризации и развития детско-юношеских шахмат на командной основе; патриотического воспитания молодежи на примере героизма во II мировой войне – «Мы помним подвиг героев Великой Отечественной»; определения сильнейших команд и игроков для формирования сборной команды области для участия в российских и международных соревнованиях, присвоения регионального рейтинга и спортивных разрядов.

Дополнительно для юных шахматистов состоится викторина «Что я знаю о Второй мировой войне».

Организаторами соревнований являются Федерация шахмат Псковской области, Государственный комитет региона по физической культуре и спорту, и областной Центр спортивной подготовки.

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