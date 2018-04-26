В Псковском городском молодежном центре отметили Всемирный День породнённых городов

16:54, 26 апреля 2018, ПАИ

25 апреля в Псковском городском молодежном центре прошло мероприятие, посвященное Всемирному Дню породненных городов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В нем приняли участие председатель Общества дружбы «Псков-Нойсс» Берндт Штекер с супругой Каролой, члены Общества дружбы «Неймеген-Псков» Вим ван Дам и Йос Компе, специалист отдела ганзейского движения и зарубежных связей Псковской городской Думы Ольга Друганова, студенты ПсковГУ и воспитанники школ Пскова.

В ходе мероприятия были подведены итоги олимпиад и конкурсов, посвященных породненным связям Пскова и прошедших в апреле 2018 года. Дипломы и памятные подарки получили победители секций «Лингвокультурный потенциал породненных городов Пскова» и «Моделирование культурных концептов ганзейских городов стран Пограничья» Международной молодежной научно-практической конференции «Актуальные проблемы русской филологии, иностранных языков и социальной коммуникации».

Гостям встречи рассказали о статье почетного гражданина города Пскова Дитера Баха «Медленно уходящее чувство вины: тезисы относительно советско-немецких отношений». Кроме того, с презентацией выступили представители Шведского клуба «Псковской инженерно-лингвистической гимназии».

Председатель Общества дружбы «Псков-Нойсс» Берндт Штекер, который находится в Пскове в 52-ой раз, отметил, что «партнерские зарубежные связи начинаются с молодежи». Он поблагодарил собравшихся за участие в проектах, связанных с породненными городами. Председатель Ассоциации «Псков - Арль» Нинель Додонова, выразила особую признательность немецким партнерам за ту помощь, которая была оказана Пскову в непростые 90-е годы.

«Я рад, что побратимские связи между Псковом и Неймегеном продолжаются, в них вовлекается все больше молодежи», - сказал член Ообщества дружбы «Неймеген-Псков» Вим ван Дам.

Художественный руководитель ансамбля Русских народных инструментов «СКАЗ» имени Виталия Румянцева, лауреат премии «Душа земли Псковской» Константин Абабков исполнил для гостей несколько произведений.

Отметим, первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было подписано в 1944 году между Сталинградом и английским городом Ковентри - городами, практически полностью разрушенными войной. Город Псков занимает особое место в народной дипломатии, потому что более 50 лет назад было подписано первое Соглашение о побратимстве с финским Куопио, более четверти века - с шотландским Пертом, более 25 лет в Пскове началось преподавание нидерландского языка.