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Подозреваемых в кражах в трёх районах установили псковские полицейские

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

Так, в Печорском районе в феврале из дома в деревне Машково были похищены мобильный телефон, несколько килограммов мяса, серебряные и золотые сережки, газовый баллон с газом. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый 26-летний житель города Печоры.

В Дедовичском районе в период с января по апрель из двух дачных домов в деревне Решетиха путем вырывания запоров была совершена кража электропроводки. Причиненный ущерб устанавливается. В этих противоправных деяниях подозревается неработающий, судимый 33-летний житель района. Проводится проверка.

В Порховском районе установлены лица, подозреваемые в кражах имущества из дачных домов в деревнях Терептино и Большая Яровня. Злоумышленниками оказались 29-летний и 24-летний жители Порхова, они украли холодильник, самовары, триммер и паркетную пилу. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кражи из дач и надворных построек отмечены за последнее время также на территории Новосокольнического, Красногородского и некоторых других  районов.

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