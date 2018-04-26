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Политика

На должность мирового судьи участка №34 в Великих Луках назначена Анна Тенюга

Депутаты Псковского областного Собрания назначили  Анну Тенюгу на должность мирового судьи судебного участка № 34 в границах административно-территориального образования «Великие Луки», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 20-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 26 апреля.

Заместитель председателя Псковского областного суда Алексей Лебедев отметил, что Анна Тенюга 1985 года рождения имеет 10-летний стаж юридической деятельности. Она занимала должность заместителя прокурора Великих Лук и на протяжении 7 лет занимала аналогичную должность в прокуратуре Себежского района.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Владимир Яников на заседании отметил, что комитет рекомендует назначить Анну Тенюг на 3-летний срок полномочий.

Указанная кандидатуры была внесена для тайного голосования. Из 40 голосовавших депутатов назначение Анны Тенюги поддержали 32, против  были  7, 1 бюллетень оказался недействительным.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пожелал ей успешной работы и справедливого правосудия. 

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