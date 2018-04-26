На круглосуточную продажу спиртного в обход законодательства указал профильным службам Михаил Ведерников

14:59, 26 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на то, что предприниматели региона находят способы продавать спиртное круглосуточно, несмотря на действующий на законодательном уровне запрет. Об этом с координационного совещания по обеспечению правопорядка 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В регионе распространено кустарное производство алкоголя, люди делают это в своих интересах», - сказал врио губернатора. Михаил Ведерников сообщил также, что, по данным рейтинга трезвости, Псковская заняла 50-е место, поднявшись, таким образом, на девять позиций. Он подчеркнул, что Псковская область добилась снижения числа отравлений алкоголем с летальным исходом, кроме того, в 2017 году на 5% снизилось количество заболеваний алкоголизмом.

На совещании прозвучала информация о том, что уже в этом году проведены порядка 230 проверок предпринимателей, торгующих алкоголем. В результате приостановлены 16 лицензий, возбуждены административные производства в отношении 25 юрлиц. В прошлом году за всевозможные нарушения ответственность понесли 74 лица, которые получили штрафы на сумму 2 млн 577 тысяч рублей. Отмечалось, что большая часть внеплановых проверок в отношении предпринимателей связана с жалобами граждан.

«Мы встречались с представителем «Трезвой России», у них объемный перечень объектов, где не соблюдаются правила торговли по времени, качеству продукции. Вы работаете по этому?» - уточнил у участников совещания Михаил Ведерников. Руководителю региона пояснили, что обращения отрабатываются, однако многие из них недостаточно информативны.