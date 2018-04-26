На круглосуточную продажу спиртного в обход законодательства указал профильным службам Михаил Ведерников
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на то, что предприниматели региона находят способы продавать спиртное круглосуточно, несмотря на действующий на законодательном уровне запрет. Об этом с координационного совещания по обеспечению правопорядка 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«В регионе распространено кустарное производство алкоголя, люди делают это в своих интересах», - сказал врио губернатора. Михаил Ведерников сообщил также, что, по данным рейтинга трезвости, Псковская заняла 50-е место, поднявшись, таким образом, на девять позиций. Он подчеркнул, что Псковская область добилась снижения числа отравлений алкоголем с летальным исходом, кроме того, в 2017 году на 5% снизилось количество заболеваний алкоголизмом.
На совещании прозвучала информация о том, что уже в этом году проведены порядка 230 проверок предпринимателей, торгующих алкоголем. В результате приостановлены 16 лицензий, возбуждены административные производства в отношении 25 юрлиц. В прошлом году за всевозможные нарушения ответственность понесли 74 лица, которые получили штрафы на сумму 2 млн 577 тысяч рублей. Отмечалось, что большая часть внеплановых проверок в отношении предпринимателей связана с жалобами граждан.
«Мы встречались с представителем «Трезвой России», у них объемный перечень объектов, где не соблюдаются правила торговли по времени, качеству продукции. Вы работаете по этому?» - уточнил у участников совещания Михаил Ведерников. Руководителю региона пояснили, что обращения отрабатываются, однако многие из них недостаточно информативны.