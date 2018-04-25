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На 11% сократилось количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Псковской области

В Псковской области на 11% сократилось количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Антон Перук на межведомственном координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое 26 апреля провёл врио губернатора региона Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Антон Перук сообщил, что доступность алкоголя через пабы не снижается. На держателей этих заведений наложены штрафы на сумму более 470 тысяч рублей. По его словам, только в Пскове таких пабов-магазинов 19, в Новгороде - 4. «Много жалоб на деятельность пабов. Необходимо пересмотреть порядок и условия выдачи им лицензий», - уверен Антон Перук. Он также добавил, что в прошлом году задержали 179 подростков, употреблявших спиртное в общественных местах. В этом году удалось зафиксировать четыре факта продажи алкоголя несовершеннолетним.

«Нужны конкретные предложения - что сделать. Совещания межведомственные нужны? Давайте проводить», - отреагировал Михаил Ведерников.

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