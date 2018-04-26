Более двух тысяч правонарушений, касающихся злоупотребления алкоголем, выявили в Пскове в прошлом году

17:38, 26 апреля 2018, ПАИ

В прошлом году в Пскове выявили 2 тысячи 211 правонарушений, касающихся злоупотребления алкоголем, и 398 за первый квартал этого года. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова 26 апреля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Александр Братчиков отметил, что в городе проводится активная работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. Так, по его словам в прошлом году были составлены 270 протоколов за нарушение правил торговли, 5 точек удалось закрыть.

Александр Братчиков также сообщил, что для профилактики преступлений были составлены 247 протоколов по статье 20.21 КоАП, 5 тысяч 174 протоколов по статье 20.20 КоАП.

Кроме того, глава администрации Пскова рассказал, что в прошлом году народные дружинники приняли участие в 57 оперативно-профилактических мероприятиях, в этом году - в трех.