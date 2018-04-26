Центр медико-социальной помощи алкоголезависимым появится в Пскове

15:18, 26 апреля 2018, ПАИ

Центр медико-социальной помощи алкоголезависимым появится в Пскове. Об этом шла речь на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Реабилитационный центр «Ручей» подал заявки на получение грантов на 16 млн рублей, в том числе 8 млн - президентского гранта, чтобы создать в Пскове центр медико-социальной помощи. К 1 июня ожидается решение экспертного совета по выделению средств. Что касается стоимости услуг центра, то согласно грантовой заявке, они должны быть бесплатными.

Предполагается, что Центр будет работать по следующей схеме: фельдшер наркодиспансера будет оказывать помощь наряду с социальными и психологическими работники. «Если проект взлетит, он будет работать 18 месяцев, а потом надо подхватывать - напрямую или субсидированием. Начинать с чего-то надо», - заметил специалист Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации. Он добавил, что подобных примеров нет в других субъектах Федерации, так как это будет не медицинская организация, не вытрезвитель и не социальный объект.

Михаил Ведерников отметил, что руководитель центра «Ручей» записан к нему на встречу на этой неделе, в ходе которой будет обсуждаться этот вопрос. Врио губернатора подчеркнул, что если грант выиграть не получится, проект будет запущен в пилотном режиме.

Представитель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации также рассказал, что в этом году в регионе на улицах замёрз 31 человек в нетрезвом виде, 6 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения. Погибли в результате отравления алкоголем 5 псковичей против 11 в 2017 году.

По словам специалиста, в Псковской области хорошо организована работа по выявлению больных алкоголизмом. Есть районы, где выявляемость составляет 26% при среднем по России показателе в 19%. Это Великолукский, Пыталовский, Куньинский. Заболеваемость в Псковской области алкогольным психозом составляет 25 человек на 100 тысяч населения - это низкий показатель, но есть районы, где цифры превышают среднеобластные.

Также спикер сообщил, что в регионе более 9 тысяч алкоголиков состоят на учете в диспансерах. Он уточнил, что по местам в стационарах проблем нет, вопрос заключается именно в работе с теми, кто состоит на учете, так как такие люди не мотивированы обращаться за помощью, а насильно им помочь не могут. Органы МВД, по словам представителя комитета по здравоохранению, также не помогают, как требуется.

Он констатировал, что проблемы не урегулированы нормативно во всех аспектах, например, термина «медвытрезвитель» не существует, есть некий правовой провал. В то же время за прошлый год 5 тыс. 851 человек был доставлен в больницы с алкогольным опьянением, 5% поступивших были госпитализированы. По мнению специалистов, актуально создание неких учреждений, куда можно будет доставлять лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться. «У нас этот вопрос никак не решен. И сам по себе не решится», - заметил спикер.