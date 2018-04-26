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Общество

Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»

Поступили в продажу билеты на финальное шоу конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ филармонии. Телефон кассы - 66-89-20.

Также билеты можно купить онлайн. Их стоимость составляет от 300 до 500 рублей.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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