Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
Поступили в продажу билеты на финальное шоу конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Билеты можно приобрести в кассе БКЗ филармонии. Телефон кассы - 66-89-20.
Также билеты можно купить онлайн. Их стоимость составляет от 300 до 500 рублей.
Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».