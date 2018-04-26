Псковские ветераны и труженики тыла получат персональные поздравления от президента РФ

17:44, 26 апреля 2018, ПАИ

Со 2 по 9 мая Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 млн персональных поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области - филиале ФГУП «Почта России», в отделения почтовой связи региона поздравительные письма пришли в полном объеме. Доставка будет осуществляться с 3 по 9 мая.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки – фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». На обороте открытки использованы фотографии военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза А. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве.

В случае отсутствия в праздничные дни ветеранов по адресам, указанным на конвертах, их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.

При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов с целью обеспечения доставки им писем в регионы страны.