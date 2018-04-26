Михаил Ведерников: Обеспечение пожарной безопасности учебных заведений - наш приоритет

15:51, 26 апреля 2018, ПАИ

«Обеспечение пожарной безопасности учебных заведений - наш приоритет», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка 26 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заместителя начальника управления образования Псковской области Геннадия Барышникова, в учебных заведениях региона проведены инструктажи по пожарной эвакуации, тренировочные эвакуации, проверены работоспособность системы пожаротушения, наличие средств защиты, классные часы и родительские собрания. «После событий в Кемерово дополнительно издан приказ, по которому необходимо организовать дополнительные инструктажи и практические занятия по эвакуациям при ЧС», - отметил Геннадий Барышников.

Он сообщил, что во всех образовательных организациях усилены меры безопасности, контрольно-пропускной режим, ограничен въезд автотранспорта. «У нас только 55% образовательных учреждений обеспечены средствами видеонаблюдения. Есть куда двигаться и в плане профессиональной охраны. На безопасность влияет и само здание, сама инфраструктура. Есть здания, где протекает крыша, вываливаются окна, проблемы с электропроводкой. В бюджет будущего года надо заложить средства, чтобы эти проблемы исправить», - заявил Геннадий Барышников.

«Мы и в 2018 году надеемся успеть сделать это. Работа должна вестись постоянно, а не только после Кемерово. Работа должна быть на постоянном контроле», - подытожил Михаил Ведерников.