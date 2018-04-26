Псковскую древесину и европейский клей используют строители ганзейской ладьи

16:38, 26 апреля 2018, ПАИ

Псковскую древесину и европейский клей используют реконструкторы, которые строят ладью на грант Росмолодежи «Ганзейский причал», сообщил в эфире ПАИ-live руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. Он также добавил, что строители ладьи пользуются ручным электроинструментом: электролобзик, рубанок, паркетная пила, топор. Александр Бойчук уточнил, что внешний облик ладьи воссоздаётся с помощью книг по археологии.

«Раньше на нашей территории строили из сосны, но этой зимой мы не нашли этой древесины надлежащего качества, зато нашли ель – достаточно неплохой материал. Для первой лодки и для первого опыта этого достаточно. Ель хорошо обрабатывать», - рассказал Александр Бойчук и добавил, что при строительстве будет использоваться «хороший европейский клей», который применяется в судостроении.

«Внутри всё тоже будет как положено, не будет никакой самодеятельности», - заверил Александр Бойчук.