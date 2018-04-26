Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам

16:16, 26 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников потребовал от профильных ведомств еженедельно направлять ему информацию по невыплатам зарплаты жителям региона. Об этом он заявил на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания исполняющий обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета по Псковской области Андрей Токарев сообщил, что в аппарате управления сотрудник отслеживает положение дел на каждом предприятии по выплате зарплаты. «При установлении факта невыплаты зарплаты свыше 2 месяцев мы сразу возбуждаем дела», - отметил он. Так в прошлом году были заведены 18 уголовных дел, из которых 13 окончены и 6 направлены в суд. В первом квартале текущего года возбуждено одно уголовное дело. «Всего в производстве сейчас находятся 7 дел этой категории», - подчеркнул Андрей Токарев.

Он также отметил, что возмещаемость ущерба по нарушениям трудового законодательства в Псковской области в прошлом году составила 95%. Кроме того, арестовано имущество на сумму 300 тысяч рублей. Андрей Токарев также предложил в случае невыплаты зарплаты незамедлительно направлять информацию в СУ СК по региону.

Представитель государственной инспекции труда в Псковской области доложил, что ведомство в этом году провело 463 проверки. В результате были выявлены 545 нарушений трудового законодательства. Были выданы 78 предписаний, 72 из которых исполнены. Он также отметил, что в этом году ведомство провело 38 результативных проверок в результате которых наказаны 54 виновных лица и выплачена зарплата должникам в размере 42 млн 155 тысяч рублей. «Долги по зарплате на 1 марта составляли — 77 млн рублей, на 1 апреля — 64 млн 126 тысяч рублей», - сообщил представитель инспекции труда.

Представитель УМВД России по региону сообщил, что в этом году в полицию поступили 12 заявлений граждан по невыплате зарплаты, зафиксированы 9 преступлений, 5 из них расследованы. По его словам, в инспекцию труда в прошлом году были направлены 12 фактов рассматриваемой категории, 5 - в СУ СК по региону. «Мониторинг задолженности ведется по Росстату. На территории области по указанной теме все стабильно. Массовых невыплат нет. В 2017 году межведомственное взаимодействие носило конструктивный характер», - подчеркнул выступающий.

Сотрудник УФССП по региону доложил, что в прошлом году было 596 исполнительных производств на сумму 37 млн рублей. «10 млн рублей перечислены взыскателям в том году», - отметил он. Кроме того, в текущем году заведены 195 исполнительных производств на сумму 122 млн рублей.

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков обратил внимание на то, что у ГППО «Псковпассажиравтотранс» задолженность по зарплате перед работниками составляет 15 млн рублей.