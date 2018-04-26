0
17:53
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
17:08
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
16:48
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
16:43
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
16:27
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
16:16
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
16:00
Поплыли!
Еще новости
Общество

В День города ганзейская ладья будет использоваться только в качестве реквизита

В День города ганзейская ладья будет использоваться только в качестве реквизита, сообщил в эфире ПАИ-live руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. Напомним, члены клуба строят ладью на грант Росмолодежи «Ганзейский причал». Церемония закладки судна состоялась 26 апреля.

По его словам, размеры судна «вписываются во все законы». «Когда планировали размеры, прочитали все законы и узнали, что можно строить без лицензирования судно до 20 метров и до 18 человек экипажа на весельном ходу», - уточнил Александр Бойчук.

Он также добавил, что пока в Пскове нет специалистов, которые могли бы зарегистрировать подобное судно. «Есть специалисты в Петербурге, которые готовы приехать, провести техосмотр и зарегистрировать», - отметил Александр Бойчук. По его словам, даже если регистрация и лицензирование не состоятся в этом году, то договоренность использовать ганзейскую ладью в качестве реквизита в День города уже имеются. «Все ведомства в курсе, неподалеку будет вестись патрулирование», - заверил Бойчук. 

По его словам, на этом судне планируется затем «ходить в водные походы», например, к Талабским островам. «Все возможно, все реально, и если закон нам не запрещает, то почему бы и нет», - отметил Александр Бойчук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Ганзейская ладья прибудет в место дислокации в Пскове в июне В День города ганзейская ладья будет использоваться только в качестве реквизита Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком Псковскую древесину и европейский клей используют строители ганзейской ладьи Примерно в 500 тысяч рублей обойдётся Ганзейская ладья псковским мастерам Псковский символизм: ПАИ-live с Валерием Кузьминым (ВИДЕО) Валерий Кузьмин: После регистрации герба Псковской области можно будет прекратить его незаконное использование Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО) Продвигать продукцию местных производителей призвала Анастасия Иванова Анастасия Иванова о желании местных производителей попасть в федеральные сети: Работать можно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
26 апреля 2018
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове 5
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
26 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
26 апреля 2018
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
26 апреля 2018
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
26 апреля 2018
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
26 апреля 2018
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам 4
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
26 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
26 апреля 2018
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания 3

Идет загрузка...