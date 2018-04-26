В День города ганзейская ладья будет использоваться только в качестве реквизита

16:52, 26 апреля 2018, ПАИ

В День города ганзейская ладья будет использоваться только в качестве реквизита, сообщил в эфире ПАИ-live руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. Напомним, члены клуба строят ладью на грант Росмолодежи «Ганзейский причал». Церемония закладки судна состоялась 26 апреля.

По его словам, размеры судна «вписываются во все законы». «Когда планировали размеры, прочитали все законы и узнали, что можно строить без лицензирования судно до 20 метров и до 18 человек экипажа на весельном ходу», - уточнил Александр Бойчук.

Он также добавил, что пока в Пскове нет специалистов, которые могли бы зарегистрировать подобное судно. «Есть специалисты в Петербурге, которые готовы приехать, провести техосмотр и зарегистрировать», - отметил Александр Бойчук. По его словам, даже если регистрация и лицензирование не состоятся в этом году, то договоренность использовать ганзейскую ладью в качестве реквизита в День города уже имеются. «Все ведомства в курсе, неподалеку будет вестись патрулирование», - заверил Бойчук.

По его словам, на этом судне планируется затем «ходить в водные походы», например, к Талабским островам. «Все возможно, все реально, и если закон нам не запрещает, то почему бы и нет», - отметил Александр Бойчук.