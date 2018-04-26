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Общество

Примерно в 500 тысяч рублей обойдётся Ганзейская ладья псковским мастерам

Примерно в 500 тысяч рублей обойдётся псковским мастерам постройка Ганзейской ладьи. Об этом сообщил руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук в эфире проекта ПАИ-live 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы решили, что надо заняться чем-то кроме реконструкции, подумали, что было бы неплохо построить лодку, стали копить деньги, закупать материалы и экспериментировать с ними, изучали литературу, - рассказал Александр Бойчук. – Мы поняли, что денег не хватит, и  подали заявку на грант».

Ладья будет размером 12 на 2,5 метра.

«Каждый понимает, что дерево априори легче воды, из которого строят, то есть плавучесть будет положительной, даже если мы будем там сидеть по пояс в воде, на дно лодка не уйдет», - рассказал гость эфира, отвечая на вопрос о том, точно ли лодка сможет ходить по водоёмам.

Он заверил, что ходить корабль будет, но стоит вопрос в его долговечности.  «Лет 5 если будет эксплуатироваться - это уже успех», - подчеркнул  Александр Бойчук. По его словам, вопрос еще в том, как ее хранить, учитывая псковские зимы: «Будут пропитки, но никто не отменял деформацию от температуры».

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