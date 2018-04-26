Александр Бойчук: Постройка ганзейской ладьи - некоммерческий проект

17:21, 26 апреля 2018, ПАИ

«Для того, чтобы катать людей за деньги на ганзейской ладье, которую мы строим, нужна особая регистрация, документы. К тому же наш проект некоммерческий», - заявил в эфире ПАИ-live руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. Напомним, члены клуба строят ладью на грант Росмолодежи «Ганзейский причал». Церемония закладки судна состоялась 26 апреля.

По словам Александра Бойчука, у него и его соратников нет цели заработать на этом проекте. «Цель - построить объект, содержать его, именно на это будут пускаться дополнительные средства при их наличии», - отметил он.

«Со стороны тех, кто не строил, первое время не будем набирать команду, так как одно неправильное действие человека может привести к трагическим последствиям», - подчеркнул руководитель клуба. Он также отметил, что скорее всего «просто катать» людей на ладье не будут, так как для этого нужно организовать лодку, гребцов. «Может быть, на День города кого-то прокатим, если получим разрешение, но не сильно уверен», - добавил Александр Бойчук.

Кроме того, он сообщил, что проект поддержали многие жители города. «Было бы хорошо, если администрация Пскова помогала письмами в адрес организаций оказать с просьбой помощь строителям ладьи», - отметил Александр Бойчук. Впрочем, признал он, «проблем в городе помимо нас гораздо больше».