Псковичей приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда

17:50, 26 апреля 2018, ПАИ

1 мая с 10:00 до 16:00 в Детском парке Пскова пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню весны и труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начнутся гуляния с эстафеты «Весенний забег», в 12:00 состоится традиционный праздничный митинг, который продолжится концертом с участием псковских танцевальных и хоровых коллективов.

В программе праздника заявлены выступления ростовых кукол, настольные игры, чай из самовара, ярмарка ремесел, танцевальный мастер-класс, фотозона, аквагрим. Псковичи также смогут принять участие в подвижных играх, флешмобе и поиграть в дартс.

1 мая с 12:00 до 12:50 будет введено временное ограничение движения автотранспорта (приостановка движения) по Рижскому проспекту от дома № 46 до площади Ленина на время прохождения колонны демонстрантов. Движение городского общественного транспорта в указанный период времени будет осуществляться по утвержденным маршрутам с приостановкой движения на период прохождения колонны демонстрантов.