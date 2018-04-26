Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
Сегодня, 26 апреля, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук.
В интервью ПАИ Александр Бойчук рассказал об общей смете строительства реплики средневекового судна, о сложностях, связанных с транспортировкой и хранением такого необычного для Пскова «реквизита», о взаимоотношениях с водной инспекцией и о том, как придется сочетать средневековую экипировку и современные средства спасения.