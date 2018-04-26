Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая

16:43, 26 апреля 2018, ПАИ

Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Кира Маяковская.

Социальная акция, которая проводится ежегодно во всех парках страны, состоится в Пскове в 4-й раз. В 2017 году она собрала более 97 семей псковичей, в которых родились двойняшки и/или тройняшки. В этом году фестиваль запланирован в Детском парке, сбор участников стартует в 14:00. В 15:00 начнётся концерт.

В рамках фестиваля «Двойное счастье» традиционно проводится несколько конкурсов, в том числе «Лучший рисунок» среди детей, конкурс красоты среди их матерей. Победители последнего презентуют творческие номера на концерте 27 мая. Также в этот день выступят двойняшки и тройняшки, а также творческие коллективы города, в которых они участвуют.

Помимо этого, в Детском парке будет работать большая ярмарка, несколько зон, среди которых игровые комнаты с аниматорами для всех пришедших на фестиваль детей, зона обмена вещами для двойняшек и тройняшек, сувенирная ярмарка, аттракционы.

Участники концерта и победители конкурсов получат подарки и сувенирную продукцию фестиваля. Также гостей и участников ждут угощения и сладости, бесплатное мороженое.

Планируется анимированный парад колясок, для участия в котором нужно будет придумать необычный образ для родителей и детей.

Отметим, фестиваль «Двойное счастье» одержал победу в премии «Народное признание - 2017» в номинации «Событие». Заветную статуэтку получила мама двойняшек Ирина Григорьева, которая была инициатором акции.