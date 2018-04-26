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Общество

Принять участие во Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения приглашают псковичей

29-30 мая в подмосковном Одинцово на базе корпоративного университета Банка России пройдет IV Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения, организованный экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, на встрече волонтеров будут организованы площадки по обмену опытом в области финансового просвещения, реализации проектов повышения финансовой грамотности, обсуждению взаимодействия в этой сфере и рассмотрению лучших зарубежных практик.

«Важным вопросом станет координация волонтерского движения в области повышения финансовой грамотности в России с учетом внесения изменений в закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», - пояснили в региональном отделении.

Кроме того, на конгрессе состоится награждение участников, внесших заметный вклад в повышение финансовой грамотности населения. Специальная премия будет вручена в номинациях, учрежденных для профессиональных участников финансового рынка, саморегулируемых и общественных организаций, волонтеров, преподавателей, территориальных подразделений Банка России и региональных администраций, государственных служащих и журналистов.

Отмечается, что во встрече примут участие представители российских образовательных учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты, волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка, научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и информационных программ и продуктов, а также представители Банка России, министерства образования и науки РФ, Минфина России, Роспотребнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, региональных органов управления образованием.

«В рамках конгресса будет организована выставка-ярмарка проектов по повышению финансовой грамотности, а участие во всех мероприятиях конгресса, включая выставку-ярмарку, бесплатное», - сообщили в региональном отделении.

Подробная информация о конгрессе и регистрация доступна на по ссылке.  

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