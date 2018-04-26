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Общество

«Горячую линию» проведет великолукская транспортная прокуратура 28 апреля

28 апреля с 10:00 до 13:00 великолукская транспортная прокуратура проведет «горячую линию» по приему обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о фактах нарушения их прав должностными лицами таможенных органов, а также работниками организаций транспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, граждане могут сообщать о данных фактах по телефонам (81153) 97-41-4 и 91-85-6.

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