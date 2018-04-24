Патриотический бульон

19:25, 26 апреля 2018, ПАИ

К Дню Победы на большие экраны вышла картина «Танки» в постановке Кима Дружинина – снятая по мотивам реальных событий история, повествующая о том, как советский инженер Михаил Кошкин разработал легендарный танк Т-34 и самостоятельно перегнал два испытательных образца из Харькова в Москву для презентации Сталину. Муслим Камалов посмотрел этот военно-исторический эпос, руку к которому приложил сам Владимир Мединский.

Март 1940 года. Война уже маячит на горизонте, а Красная армия к ней не готова: фашисты уверенно превосходят советские войска по качеству и количеству тяжелой техники. Верховное руководство принимает решение об экстренной разработке нового инновационного танка, который будет способен выстоять под ударами немецких снарядов любого калибра и сможет дать фашистам достойный отпор. Такой несокрушимый танк в кратчайшие сроки на Харьковском заводе разрабатывает советский инженер-конструктор Михаил Кошкин (Андрей Мерзликин). Он желает немедленно продемонстрировать творение генсеку, звонит маршалу Жукову (Александр Тютин) и договаривается о презентации. Для такой авантюры машины необходимо перегнать в Москву, прямо на Красную площадь. Поездом это делать весьма опасно – разработки могут быть вмиг рассекречены и попадут в лапы врагов. И поэтому Кошкин принимает крайне безрассудное, но единственно правильное решение: гнать машины своим ходом по украинско-российскому бездорожью. В команду к Кошкину напрашиваются кучерявая проектировщица-инженер (Аглая Тарасова), брутальный небритый нквдшник (Антон Филипенко) и пара умелых водителей-техников. Маршрут построен, заводи.

Кажется, что вот совсем недавно российские киноделы уверенно доказали, что способны снимать не только бесконечную череду военно-патриотических фильмов, а еще и весьма достойные спортдрамы и комедии («Я худею» тому пример), как на тебе – на киноэкраны без особой рекламной кампании выкатывается ЭТО. Да, картину с названием «Танки» можно обозначить только так, большего, увы, она не заслужила. И вот уже можно понаблюдать, как все собранное практически по крупицам доверие к российскому кинематографу с бешеной скоростью снова устремляется под откос благодаря режиссеру Киму Дружинину на пару с Военно-историческим обществом.

Автор «28 панфиловцев» - весьма качественного исторического фильма, добросовестно снятого на народные деньги, - в этот раз попал в цепкие лапы Минкульта, который, видимо, уже с самого начала производства стал диктовать жесткие правила игры и манеру поведения в обмен на софинансирование. Как-то иначе объяснить такую громадную брешь между двумя работами Дружинина не представляется возможным. И если «панфиловцы» вышли довольно собранной, бойкой и детально проработанной военной драмой, то «Танки» - полная им противоположность. Это фильм в жанре «попросили сверху», причем этот факт авторы не то что не пытаются скрыть, а наоборот, выпячивают напоказ. Очевидно, что все причастные к проекту люди делали картину на серьезных щах, но крайне халатно и неумело, будто не подозревая, что она может попасть под плотный огонь кинокритиков и в последствии быть разорвана ими на части.

«Танки» подставляются под обстрел и наезжают на огромные грабли буквально на каждом шагу. Есть реальное историческое событие, заверенное и проверенное РВИО, не самый плохой молодой режиссер, даже Андрей Мерзликин с Тарасовой, бюджет в 140 млн рублей и команда, - что же еще нужно для создания хорошего военного фильма? Но попытка собрать всех и вся в единый фронт и выпустить достойный фильм не увенчалась успехом. К форме вопросов и претензий практически нет – оператору Дмитрию Трифонову не составило особого труда создать на экране приятную картинку, приближенную к пленке. Но если абстрагироваться от изображения и начать вникать в сценарий, то становится ясно, что именно тут авторы решили особо не напрягаться и набросать его в режиме «на коленке».

Вся халтура начинает проявляться уже в самом начале, где зрителя не считают нужным вводить в курс дела, а сразу бросают на амбразуру. Не будет даже классических вводных титров, хоть минимально повествующих об обстоятельствах, при которых решается совершить пробег от Харькова до Москвы. Складывается впечатление, что танк Т-34, как в старой сказке, просто вылупился из металлического яйца. Нет, кое-какие факты, бормоча 200 слов в минуту под нос, расскажет герой Мерзликина. Но на этом все: не успели прожевать – ваше дело, двигаемся дальше. По ходу пьесы складывается впечатление, что все диалоги писала нейронная сеть на пару с гугл-переводчиком, в настройках которых были вбиты ключевые слова «Сталин», «танки», «Родина», «Победа» и «вождь».

Дальше, собственно, события развиваются по ГОСТу неудачных российских картин. Так что вся вторая половина этого российского «шедевра» заставляет крепко взяться обеими руками за голову (а в худшем случае и вообще выбежать из зала). Танковый приключенческий трип приправлен препятствиями в виде злобных нацистов-диверсантов с хипстерскими модными прическами, а также украинских казаков-разбойников, которые почему-то живут на базе пустынных наемников из «Безумного Макса». Полторы сцены с картонно падающими каскадерами, идеально вырезанными дырками от пуль в стене и притянутым за уши слоу-мо для пустой зрелищности, с саундтреком, который не подходит ни к одной из сцен: вот и все, чем нас намеревался развлечь Ким Дружинин.

Не обошлось и без классической заезженной сцены под названием «девушка в реке и подсматривающий за ней боец», где Аглая Тарасова выполняет норматив по демонстрации идеальной фигуры и ягодиц. С одной стороны, очевидно, что авторы хотели этим вбросить любовную линию, а с другой – предоставить хоть один приятный бонус, ведь Тарасовой в роли пацанки больше светануть тут нечем.

Что конкретно хотели показать этой картиной создатели – так и останется загадкой. Приложили бы они чуть больше усилий – вышел бы отличный и серьезный байопик о конструкторе Михаиле Кошкине, но, видимо, задача Минкульта была совершенно иной. Ведь после сатиры Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» у некоторых личностей явно кое-где пригорело и нет способа лучше усмирить свой гнев и успокоиться, чем снять очередную дорогую патриотическую агитку, показав наикрупнейшим планом советского генсека (аниматора с Красной площади), произносящего настолько пафосные спичи, что уши сворачиваются в трубочку. Владимир Мединский уверенно заявил ТАСС, что «это фильм не про войну, не надо к этому фильму относиться как к строгому историческому кино». Ладно, поверим товарищу министру на слово.