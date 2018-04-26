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Спорт

Японский аэронавт примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Токийский пилот Имамура Синносукэ приедет в Великие Луки, чтобы принять участие в Международной встрече воздухоплавателей - 2018.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.

Фото из личного архива спортсмена

Японский аэронавт стал 39-м воздухоплавателем, но, поскольку регистрация продолжается, не последним в перечне участников. Кроме того, в великолукское небо поднимутся польские пилоты Роман Баута и Денис Давидзюк, который уже не первый раз участвует во Встрече, литовские аэронавты Витас Керкодас, Сильвия Грикиенайте и Юлия Романовская, а также двукратный чемпион Латвии Арнис Микельсонс.

Защищать честь родных городов будут пилоты из Москвы, Калуги, Крыма, пермского Кунгура и Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Тулы, Нижнего Новгорода, Воронежа и, конечно, Великих Лук.

В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в 24-м Чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 11-й Кубок Дружбы и прилагающийся к нему денежный приз. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - 12-й Кубок Княгини Ольги. Вне рамок спортивной программы будет разыгран приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине Ловати. Кроме того, участники фиесты порадуют великолучан полетами над городом.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

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