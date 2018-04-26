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40-метровый полёт машин увидят зрители ралли «Голубые озёра-2018»

На трассе 6-го этапа Кубка России по ралли «Голубые озера-2018» будет несколько зрительских зон, однако одной из самых зрелищных является «Трамплин» в деревне Колпино Пустошкинского района. «Там машины летят метров сорок на скорости порядка 200 километров в час», - рассказал Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

По его словам, также зрительские зоны будут в деревнях Борки, Сергейцево и у связки поворотов в районе деревни Ореховно.

«Все скоростные участки у нас проходят по дорогам Пустошкинского района, конфигурация трассы полностью повторяет прошлогоднюю», - отметил Олег Мыслевич.

Общая протяженность трассы составит 275-м километров, из которых порядка 83 километров приходится на скоростные участки, дорожное покрытие – грунт, гравий.

Ранее сообщалось, что  28 апреля состоятся тестовые заезды, а  с 16:00 до 22:00 пройдет регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, проспект Ленина, 2 (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках на площади Ленина.

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