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Общество

Доступность востребованных в период гриппа и ОРВИ лекарств проверил «Народный контроль» в Пскове

В Пскове мониторинговая группа партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» проверила доступность сезонных лекарств, востребованных населением в период гриппа, ОРВИ и ОРЗ. 26 апреля участники рейда побывали в трех аптеках, расположенных на ближнем Завеличье, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии. 

Активисты «Единой России» проконтролировали наличие наиболее известных горожанам препаратов и подсчитали, сколько стоит минимальный набор средств для лечения простудных заболеваний. В результате «Народный контроль» выяснил, что приобрести в аптечном пункте самое необходимое (назальный спрей, противовирусные и жаропонижающие лекарства, градусник, маску и витамины) можно примерно за 1000 рублей.

Как заметил региональный координатор партпроекта, депутат областного Собрания Анатолий Тиханов, цены в государственной аптеке оказались выше, чем в частных. При этом нужные лекарственные препараты везде представлены в достаточном количестве. «По словам работников аптек, спрос на эти противовирусные препараты пока не спадает», - добавил Анатолий Тиханов. 

Также проверяющие узнали, как фармацевты оценивают ситуацию с продажей настойки боярышника и ее потреблением не по назначению. В ответ они услышали, что препарат в настоящее время не пользуется такой популярностью, как прежде. «Однако выявилось новое – псковичи часто покупают инсулиновые шприцы, и работники аптек предполагают, что связано это с употреблением наркотиков молодежью, - рассказал Анатолий Тиханов. - Задача «Народного контроля» - выявить проблемы, доложить о них на федеральный уровень, где принимаются серьезные решения. И в этот раз мы тоже отправим в Москву свой подробный отчет».

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