Суд рассмотрит дело об ограблении пришедшего в гости великолучанина

18:15, 26 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи, произошедшей в декабре 2017 года в квартире дома на площади Калинина. Там у 50-летнего жителя Великолукского района, пришедшего в гости, были украдены ноутбук, мобильный телефон и деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обнаружив пропажу своего имущества, мужчина обратился за помощью к полицейским. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность подозреваемого в краже, им оказался 49-летний великолучанин, ранее неоднократно судимый. Он проживал в соседнем доме на площади Калинина. Похищенные им ноутбук и телефон изъяты, а деньги злоумышленник успел потратить на выпивку.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время оно направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.