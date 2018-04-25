Очевидцы ДТП с участием велосипедиста и подростка разыскиваются в Пскове

18:16, 26 апреля 2018, ПАИ

В Пскове разыскиваются очевидцы наезда велосипедиста на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 апреля в травмпункт обратился 17-летний молодой человек с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу. Установлено, что травмы пострадавший получил в результате наезда на него велосипедиста. ДТП произошло в тот же день на Октябрьском проспекте у дома № 14. Велосипедист оставил место происшествия. Предположительно, велосипед был темно-синий, спортивного типа.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.