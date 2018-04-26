Определены победители псковского конкурса экообразовательных методических разработок «Твоя земля»

18:00, 26 апреля 2018, ПАИ

26 апреля состоялось заседание оргкомитета Псковского областного конкурса экообразовательных методических разработок «Твоя земля», на котором были подведены итоги и определены победители конкурса.

Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта «Твоя земля» Андрей Васильев, всего на конкурс поступило 20 методических разработок от 16 педагогов из Пскова, Великих Лук, Красногородска, Локни, Опочки, Печор, Порхова и Себежа.

В результате победителем конкурса в номинации «Внеклассное занятие» с методической разработкой «Лей, ливень, не жалей!» признана учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 3» Великих Лук Татьяна Бовдуй. Победителем в номинации «Экообразовательное мероприятие» с эколого-географическим квестом «Тихая гавань» - методист ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества» Марина Груздова. Победителем в номинации «Экообразовательная программа» с методической разработкой «Зеленый патруль» - педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И.Малякова» Людмила Филиппова.

Победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами и призами организаторов, а также приглашены на дни открытых дверей в государственный заповедник «Полистовский» и национальный парк «Себежский» в сентябре этого года с оплатой расходов по участию (проезд, питание, экскурсионное обслуживание).

Отмечается, что одной из основных задач конкурса экообразовательных методических разработок является попытка обобщить и транслировать лучший практический опыт для улучшения знаний в сфере экологии и формирования экологической культуры школьников. Поэтому по результатам проведения конкурса планируется выпуск электронной брошюры лучших методических разработок с последующим ее распространением среди всех образовательных учреждений Псковской области.

Напомним, что конкурс проводился на территории Псковской области с 26 декабря 2017 в рамках проекта «Твоя земля», реализуемого общественной организацией «Чудской проект» совместно с Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества при административной поддержке Государственного управления образования Псковской области с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.