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Культура

Праздник танца «Псковитяночка» пройдет в Пскове 4 мая

Праздник танца «Псковитяночка» пройдет 4 мая в 17.00 в псковском Доме офицеров с участием победителей Областного смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

30 лучших хореографических коллективов из 15 районов области и городов Пскова и Великие Луки представят зрителям концертные номера разных хореографических жанров: бальные, классические, стилизованные народные, эстрадные, уличные, спортивные танцы. Все участники будут награждены дипломами смотра-конкурса.

Как отмечают организаторы, проведению заключительного концерта смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!» предшествовала большая работа. В оргкомитет поступило более 50 заявок с приложенными видеоматериалами.

Экспертная комиссия просмотрела более 400 видеозаписей и изучила все постановки, обращая особое внимание на композицию танцев, технику их исполнения, оригинальность, зрелищность, ритмичность номеров, музыкальный материал, мастерство воплощения замысла, характерность образа, костюмы исполнителей и другие критерии.

Праздник танца «Псковитяночка» проводится Областным центром народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

Вход свободный.

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