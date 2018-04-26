Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа

19:40, 26 апреля 2018, ПАИ

В среду, 25 апреля, в Москве по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась рабочая встреча с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили взаимодействие в вопросах развития теплоэнергетического комплекса региона, реализации на территории области социальных проектов и другие темы сотрудничества региона и ПАО «Газпром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Особое внимание было уделено погашению задолженности за поставленный природный газ. На сегодняшний день долг Псковской области перед энергетической компанией составляет почти 1 млрд рублей и составленный ранее 5-летний график платежей не соблюдается. Михаил Ведерников отметил, что среди причин невыполнения субъектом своих обязательств есть в том числе объективные, связанные с изменением федерального законодательства, которое не позволяет передать сети в счет погашения части задолженности.

Для выхода из сложившейся ситуации врио губернатора предложил главе «Газпрома» создать рабочую группу с участием представителей ПАО «Газпром», которая проведет ревизию теплоснабжающих организаций, выработает необходимые меры по погашению задолженности и скорректирует график платежей. Рабочую группу врио главы региона возглавит лично.

Отдельно Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили продолжение реализации программы по газификации Псковской области. В этой части регион не справляется со своими обязательствами по строительству внутрипоселковых газопроводов. В качестве решения этого вопроса врио губернатора предложил сконцентрироваться на наиболее подготовленных участках, где региональные власти могли бы довести газ до конечного потребителя максимально быстро и эффективно. Планы же по дальнейшей газификации региона строить исходя из приоритетности территорий. Глава «Газпрома» согласился с такой позицией.

Еще одной темой встречи стало будущее Псковской ГРЭС. Михаил Ведерников предложил два варианта решения вопроса после 2021 года. Один из них — использование площадки предприятия для создания новых производств. Руководитель области проинформировал Председателя Правления «Газпрома» о предварительных договоренностях с инвесторами, которые намерены построить на базе ГРЭС заводы по производству сжиженного газа. Партнеры готовы инвестировать в проекты порядка 25 млрд рублей. Для реализации этих инвестпроектов нужны гарантии «Газпрома» о выделении после 2021 года необходимых лимитов на газ. Алексей Миллер идею проекта одобрил и предложил внимательно изучить ее в рамках совместной рабочей группы. Первое заседание намечено на конец мая — начало июня.