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Общество

Обеспечить пожарную безопасность в «майские» праздники поручил главам районов Михаил Ведерников

Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области состоялось в четверг, 26 апреля, под руководством временно исполняющего обязанности Губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, врио главы региона обратил внимание членов совета на обеспечение противопожарной безопасности в период «майских» праздников. «В это время многие жители региона будут выезжать за город, на природу, на свои дачные участки. Поэтому риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастает», — сказал Михаил Ведерников и поручил Главам муниципалитетов провести разъяснительную работу с населением по профилактике пожаров.

Участники заседания проанализировали результаты деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию алкоголизации населения, а также профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил в своем докладе председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, на территории региона последние 10 лет отмечается динамичное снижение заболеваемости алкогольными психозами. Этот показатель в 2017 году составил 25 человек на 100 тыс населения (среднероссийский показатель равен 45).

Одной из актуальных проблем региона, по словам руководителя ведомства, является отсутствие специализированных учреждений, занимающихся помощью лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. «Вытрезвители закрыли, поэтому такие лица нередко толпятся в приемном покое», — отметил Игорь Потапов и сообщил, что реабилитационный центр «Ручей» выступил с инициативой создания в Пскове центра медико-социальной помощи нетрезвым гражданам. Проект претендует на получение президентского гранта. «Готов обсудить. Считаю, что в пилотном режиме его обязательно нужно поддержать», — отреагировал Михаил Ведерников.

Также шла речь о мерах по обеспечению безопасности в образовательных организациях области. Михаил Ведерников нацелил Государственное управление образования Псковской области вести работу в этом направлении постоянно. «Обеспечение безопасности наших образовательных учреждений — одно из приоритетных направлений нашей работы. Не просто после трагедии в Кемерово побежали и посмотрели, что происходит. Действовать нужно системно», — подчеркнул врио губернатора.

В завершение участники заседания обсудили мероприятия по контролю за исполнением в организациях и на предприятиях Псковской области трудового законодательства. Врио главы региона поставил членам корсовета задачу еженедельно докладывать ему о ситуации с задолженностью по заработной плате.

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