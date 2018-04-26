Жителям деревни Бандино Великолукского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

20:01, 26 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам 26 апреля провели профилактическое мероприятие в деревне Бандино Великолукского района с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, проведены инструктажи и профилактические беседы в области пожарной безопасности, распространены памятки и листовки на противопожарную тематику.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров, ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В местах большого скопления людей (остановки, магазины), а также на информационных стендах была размещена информация о том, что в период с 1 марта по 31 августа 2018 года на территории Псковской области организовано проведение сезонной профилактической операции «Лето», которая подразумевает подготовку населения к пожароопасному периоду 2018 года.