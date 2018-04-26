Первая в 2018 году аттестация судоводителей состоялась в псковском Центре ГИМС

20:07, 26 апреля 2018, ПАИ

25 апреля в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» состоялась первая в этом году аттестация судоводителей на право управления маломерным судном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Аттестация проводилась в инспекторском отделении №1 города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Завеличенская набережная, д. 1А.

Большая часть судоводителей, прибывших на экзамен, успешно прошла проверку теоретических знаний и практических навыков управления моторным судном и гидроциклом. Однако, двое из девяти обратившихся не смогли пройти проверку теоретических знаний, соответственно не были допущены для дальнейшей аттестации.

Все ошибки были проанализированы и выявлены основные направления, на которые следует обратить внимание при подготовке к экзаменам:

- морская практика (узлы, оснащение судна) - (информация в справочниках по морской практике);

- правила радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации (порядок связи, алгоритмы вызова в случае бедствия);

- течения и рельеф рек (лоция ВВП);

- управление судном в различных условиях, подход к причалу одновинтового судна с различным направлением вращения винта;

- подготовка гидроцикла к началу движения.

Для качественной самостоятельной подготовки, можно использовать сайт школы навигатор по подготовке судоводителей маломерных судов http://www.navigatorschool.ru/

Напоминаем, что в 2018 году приняты правила плавания по ВВП РФ в новой редакции, которые вступят в силу в сентябре 2018 года. Хотя сами правила не претерпели принципиальных изменений, при подготовке к экзамену рекомендуется их изучить для дальнейшего руководства.