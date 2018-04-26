В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа

20:28, 26 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 26 апреля, состоялся контрольный выезд руководителей муниципалитета с целью контроля уборки улиц и дворов Пскова на территории земель, принадлежащих Министерству обороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-сулжбе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы города Сергей Гаврилов, и.о. заместителя главы администрации Пскова, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, представители 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии и Военной прокуратуры Псковского гарнизона, а также руководители соответствующих городских служб.

При составлении маршрута объезда использовалась информация, полученная из обращений псковичей через социальные сети и через официальный сайт города.

Маршрут начался с улицы Комдива Кирсанова, дома №9. Здесь участники объезда обратили свое внимание на разбитые плафоны уличных фонарей около здания Военной прокуратуры Псковского гарнизона и аварийное состояние тополей на противоположной стороне дороги - возле жилых домов.

Глава города Иван Цецерский отметил, что данная территория принадлежит Министерству обороны, поэтому люди, проживающие в военных городках не имеют возможности заниматься благоустройством и направлять заявки на участие в программе "Формирование современной городской среды", так как не являются собственниками придомовых территорий: «На сегодняшний день ведутся работы по передаче земель в собственность муниципалитету, но пока говорить о каком-то результате рано».

При этом, по словам представителей военной прокуратуры Псковского гарнизона и 76-ой дивизии, жилищно-коммунальные организации, закрепленные за этой местностью, занимаются обслуживанием только принадлежащих Минобороны зданий, а к придомовой территории не имеют никакого отношения. Алексей Захаров отметил, что жителям МКД, находящимся на территориях Министерства обороны, для благоустройства своих придомовых территорий необходимо сначала приватизировать землю вокруг строения. После этого на общедомовом собрании жильцов необходимо составить заявку на участие в программе «Формирование современной городской среды» и подать в УГХ на рассмотрение.

Иван Цецерский подчеркнул, что необходимо уточнить границы земель по улице Комдива Кирсанова в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова, после чего можно будет судить, какая территория числится на балансе города, а какая относится к Министерству обороны.

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Алексей Захаров рассказал, что согласно законодательству с 1 января 2019 года будет выбран региональный оператор по вывозу мусора, тогда жителей и обяжут платить. Также он подтвердил, что разработаная схема по вывозу обычных контейнеров и специальных сеток, позволит уменьшить размер оплаты данных работ.

Затем участники выезда направились к дворовой территории по адресу Олега Зобова, дом 15, где встретились с псковичкой, которая обратилась с просьбой отремонтировать дорогу вокруг дома. Иван Цецерский заверил, что территория будет приведена в порядок, и он лично возьмет данный вопрос на контроль.

Далее участники выезда осмотрели дворовую территорию у домов №9-11 на улице Генерала Маргелова. Сигналом для включения в план объезда послужило обращение местного жителя по поводу несвоевременной уборки контейнерной площадки и строительного мусора, оставленного подрядчиком после реконструкции дворовой территории.

Как рассказал представитель городского УГХ, данный двор был ранее отремонтирован в рамках программы «Современная городская среда» - была расширена парковочная площадка, заменено асфальтовое покрытие.

Иван Цецерский распорядился направить официальное письмо начальнику военного гарнизона с требованием убрать мусор на данной контейнерной площадке, а городскому УГХ проконтролировать, чтобы подрядчик, который занимался ремонтными работами в данном дворе, выполнил все обязательства согласно контракту - привел территорию в надлежащее состояние.